DIDOU – DIDOU DANS ON N EST PAS BIEN LA – PELOUSSE PARADISE Ales

DIDOU – DIDOU DANS ON N EST PAS BIEN LA Début : 2025-11-20 à 20:30. Tarif : – euros.

Didou, c’est son surnom… Son vrai nom est déjà pris par un tueur en série.Il aurait aimé avoir un surnom plus charismatique et la virilité de Philippe Etchebest mais la vie en a décidé autrement… Fort de ce constat, il nous partage avec humour son adaptation à une société en pleine révolution : que ce soit avec sa femme nouvelle génération , qui travaille et gagne plus que lui, avec sa mère, initiée à la liberté sexuelle après 10 ans de célibat, ou encore l’arrivée de son fils qui le chamboule et le force à se lancer dans la sylvothérapie…Didou passe du stand-up aux personnages, des sex-toys au féminisme, du rap à la Macarena, du Sud-ouest à Paris… C’est frais, tonique, intime et drôlissime !

PELOUSSE PARADISE 3 RUE JOSUE LOUCHE 30100 Ales 30