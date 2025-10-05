NOAM SINSEAU – ESPACE GERSON Lyon

NOAM SINSEAU Début : 2026-01-22 à 20:30. Tarif : – euros.

Makoumè Superstar : Le stand-up qui brille sans crier !Entre blagues tranchantes, voguing qui slay et moments de poésie, Noam Sinseau nous embarque dans un voyage unique, de la Martinique à Paris. Identité, émancipation, et paillettes sont au programme dans ce spectacle où Noam casse les codes du genre avec humour et sincérité. Préparez-vous à devenir des superstars !Réserve ta place pour cette célébration déjantée de la différence et de la liberté.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE GERSON 1 PLACE GERSON 69005 Lyon 69