COMEDY ON TOUR – PELOUSSE PARADISE Ales

COMEDY ON TOUR Début : 2025-11-27 à 20:30. Tarif : – euros.

Le stand-up venu du Sud débarque à Alès !Une soirée 100% humour avec 3 artistes surprise réunis sur la même scène, pour un show plein de punchlines, d’énergie et de bonne humeur.Que tu sois fan de stand-up, amateur de soirées décalées ou simplement curieux de découvrir de nouveaux talents, Comedy’On Tour te garantit un moment explosif et un concentré de rires venu tout droit du Sud ! ?????Ambiance garantie, artistes déchaînés, surprises assurées !

PELOUSSE PARADISE 3 RUE JOSUE LOUCHE 30100 Ales 30