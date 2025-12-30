NOAM SINSEAU MAKOUME SUPERSTAR COMEDIE DE RENNES Rennes

NOAM SINSEAU MAKOUME SUPERSTAR Début : 2026-04-08 à 21:00. Tarif : – euros.

Noam Sinseau est un artiste émergent sur la scène stand up française, où il se distingue par sa capacité à mêler plusieurs formes d’expression artistique. Originaire de la Martinique, il est particulièrement reconnu pour son engagement en tant qu’humoriste queer. Son premier spectacle Makoumè Superstar est un véritable manifeste de son identité, où il aborde sans détour des sujets tels que le racisme, l’homophobie, et les violences policières, tout en célébrant la fierté de son identité et de sa culture. Noam se distingue dans le monde du stand up par sa volonté de casser les codes traditionnels. Préférant célébrer ses différences, son travail est marqué par une forte dimension politique et sociologique, ce qui en fait un spectacle à la fois divertissant et éducatif. Il utilise des éléments comme la danse et la poésie pour enrichir son show, une approche encore rare dans le stand up français. En somme, Noam Sinseau est une figure montante de la culture queer en France, utilisant son art non seulement pour divertir, mais aussi pour éduquer et militer en faveur d’une société plus inclusive et tolérante.

COMEDIE DE RENNES 31 RUE XAVIER GRALL 35700 Rennes 35