NOAM SINSEAU – THEATRE LE COLBERT Toulon

NOAM SINSEAU Début : 2026-10-29 à 21:00. Tarif : – euros.

Entre blagues tranchantes, voguing qui slay et moments de poésie, Noam Sinseau nous embarque dans un voyage unique, de la Martinique à Paris.Identité, émancipation, et paillettes sont au programme dans ce spectacle où Noam casse les codes du genre avec humour et sincérité.Préparez-vous à devenir des superstars !Réserve ta place pour cette célébration déjantée de la différence et de la liberté.

THEATRE LE COLBERT 34 RUE VICTOR CLAPPIER 83000 Toulon 83