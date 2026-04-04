NOBEL ET BERTHA Département du Loiret
NOBEL ET BERTHA Département du Loiret jeudi 1 janvier 2032.
NOBEL ET BERTHA Département du Loiret Jeudi 1 janvier 2032, 02h00
Proposition de spectacle pour le catalogue culturel du Loiret
C’est l’histoire vraie de la première femme Prix Nobel de la Paix !
La rencontre explosive de l’inventeur de la dynamite et de la pionnière du pacifisme.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2032-01-01T02:00:00.000+01:00
Fin : 2032-01-01T04:00:00.000+01:00
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