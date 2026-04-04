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NOBEL ET BERTHA Département du Loiret

NOBEL ET BERTHA Département du Loiret

NOBEL ET BERTHA Département du Loiret jeudi 1 janvier 2032.

Lieu : Département du Loiret

Adresse : Loiret

Département : Loiret

Début : 2032-01-01T02:00:00+01:00

Fin : 2032-01-01T04:00:00+01:00

NOBEL ET BERTHA Département du Loiret Jeudi 1 janvier 2032, 02h00

Proposition de spectacle pour le catalogue culturel du Loiret

C’est l’histoire vraie de la première femme Prix Nobel de la Paix !
La rencontre explosive de l’inventeur de la dynamite et de la pionnière du pacifisme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2032-01-01T02:00:00.000+01:00
Fin : 2032-01-01T04:00:00.000+01:00

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