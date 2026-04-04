NOBEL ET BERTHA Département du Loiret Jeudi 1 janvier 2032, 02h00

Proposition de spectacle pour le catalogue culturel du Loiret

C’est l’histoire vraie de la première femme Prix Nobel de la Paix !

La rencontre explosive de l’inventeur de la dynamite et de la pionnière du pacifisme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2032-01-01T02:00:00.000+01:00

Fin : 2032-01-01T04:00:00.000+01:00

1



Département du Loiret Loiret Loiret



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

