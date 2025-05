NOBI FANNY MÉNÉGOZ – LE TAQUIN Toulouse, 15 mai 2025 21:00, Toulouse.

Nobi, un quartet né de la plume de la flutiste Fanny Ménégoz, et généreusement porté par Gaspar José au vibraphone et percussions, Alexandre Perrot à la contrebasse et Ianik Tallet à la batterie.

Héritier d’une philosophie propre au jazz Nobi partage sa vision de notions aujourd’hui plus que jamais primordiales celles de la Liberté, individuelle et collective, et de la solidarité qu’elle sous-entend pour exister !

Venez découvrir cet univers de musiques traditionnelles, de rêveries impressionnistes et de jazz de tous les âges. 7.87.8 EUR.

English :

Nobi, a quartet born from the pen of flutist Fanny Ménégoz, and generously supported by Gaspar José on vibraphone and percussion, Alexandre Perrot on double bass and Ianik Tallet on drums.

German :

Nobi, ein Quartett, das aus der Feder der Flötistin Fanny Ménégoz stammt und großzügig von Gaspar José am Vibraphon und an den Percussions, Alexandre Perrot am Kontrabass und Ianik Tallet am Schlagzeug getragen wird.

Italiano :

Nobi, un quartetto nato dalla penna della flautista Fanny Ménégoz e generosamente supportato da Gaspar José al vibrafono e alle percussioni, Alexandre Perrot al contrabbasso e Ianik Tallet alla batteria.

Espanol :

Nobi, un cuarteto nacido de la pluma de la flautista Fanny Ménégoz, y generosamente apoyado por Gaspar José al vibráfono y la percusión, Alexandre Perrot al contrabajo e Ianik Tallet a la batería.

