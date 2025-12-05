Noblatqua’Rox à l’Espace Aqua’Noblat Saint-Léonard-de-Noblat

Noblatqua’Rox à l’Espace Aqua’Noblat

8 avenue Léon Blum Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 10.5 – 10.5 – 10.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

C’est l’heure du grand défi endurance, technique et esprit de challenge…

et surtout une bonne dose de fun (oui, même quand on transpire dans l’eau ).

Rejoignez nous, lancez-vous vous aussi dans l’aventure… on vous garantit une ambiance comme on les aime à L’Espace Aqua’Noblat motivante, dynamique et pleine de bonne humeur ! Ouvert à tous ceux qui veulent se tester ou se surpasser ! .

8 avenue Léon Blum Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 22 99 10 aqua-noblat@ccnoblat.fr

