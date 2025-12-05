Noblatqua’Rox à l’Espace Aqua’Noblat Saint-Léonard-de-Noblat
Noblatqua’Rox à l’Espace Aqua’Noblat Saint-Léonard-de-Noblat vendredi 5 décembre 2025.
Noblatqua’Rox à l’Espace Aqua’Noblat
8 avenue Léon Blum Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 10.5 – 10.5 – 10.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
’ , ’ ́ ̀ ’ ’ !
C’est l’heure du grand défi endurance, technique et esprit de challenge…
et surtout une bonne dose de fun (oui, même quand on transpire dans l’eau ).
’ , … ?
, ́ .
́ ?
Rejoignez nous, lancez-vous vous aussi dans l’aventure… on vous garantit une ambiance comme on les aime à L’Espace Aqua’Noblat motivante, dynamique et pleine de bonne humeur ! Ouvert à tous ceux qui veulent se tester ou se surpasser ! .
8 avenue Léon Blum Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 22 99 10 aqua-noblat@ccnoblat.fr
English : Noblatqua’Rox à l’Espace Aqua’Noblat
L’événement Noblatqua’Rox à l’Espace Aqua’Noblat Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2025-11-25 par OT de Noblat