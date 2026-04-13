Nobody’s Perfect! / Tribute to Marilyn Monroe, JASS CLUB, Paris

Nobody’s Perfect! / Tribute to Marilyn Monroe Mercredi 29 avril, 19h30, 21h30 JASS CLUB Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T19:30:00+02:00 – 2026-04-29T20:30:00+02:00

Fin : 2026-04-29T21:30:00+02:00 – 2026-04-29T22:30:00+02:00

*19h30 & 21h30* Tout le monde connaît le visage de Marilyn Monroe. Mais qui se souvient de sa voix ? A l’occasion du centenaire de sa naissance, Marie Livingstone ressuscite ses chansons le temps d’un concert unique, entre humour, glamour et émotion. Plus qu’un hommage, c’est une rencontre intime avec une artiste lucide et sensible, profondément attachée à son art, qui s’est battue pour faire entendre sa voix dans un monde qui n’avait de cesse de la ramener à son image. * »Nobody’s perfect!”* retrace cette quête d’émancipation, de son enfance difficile à son bras de fer avec les studios hollywoodiens, et célèbre l’incroyable soif de vivre et d’aimer de celle que le monde entier appelle par son prénom – sans jamais l’avoir vraiment connue. **Marie Livingstone** / voix **Kellian Camus** / piano **Thomas Posner** / contrebasse **Germain Cornet** / batterie

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Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H

Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

19h30 & 21h30Tout le monde connaît le visage de Marilyn Monroe.Mais qui se souvient de sa voix ?A l’occasion du centenaire de sa naissance, Marie Livingstone ressuscite ses chansons le temps d’un … Jazz vocal