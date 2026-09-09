NoBorder X Festisol – Michalove Lesneven

Informations pratiques

Lesneven

NoBorder X Festisol – Michalove

L’Atelier, 7 rue Jeanne D’Arc Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-02 12:30:00

fin : 2026-12-02 13:30:00

Date(s) :

2026-12-02

NOUVEAU FORMAT MIDI & DEMI – Venez avec votre repas froid

Michalove combine leur musique de transe, le son spatial du handpan, du tankdrum, de la contrebasse et de l’accordéon avec le monde des chansons traditionnelles. Ils s’inspirent principalement des chants polyphoniques ukrainiens, mais aussi des chants de diverses régions de Pologne. En 2019, le trio Michalove a remporté la première place au Festival de musique « Mikolajki Folkowe » et en 2022, le deuxième prix et le Prix du Programme de la Radio Polonaise I au Festival « Nouvelle Tradition ». En janvier 2023, le groupe sort son premier album « Rano ».

Michalove, c’est une famille : les sœurs Terefenko, Ania et Justyna, et Kuba Bryzgalski, le mari de Justyna. Ils viennent du village de Michalovo en Poméranie centrale. Leurs ancêtres sont arrivés de diverses régions de Pologne. Enchantés par la beauté et la richesse des chants traditionnels ukrainiens, ils redécouvrent leur identité culturelle à travers le chant. La technique traditionnelle du « chant blanc » qu’ils utilisent est basée sur la polyphonie des voix. Cette manière de chanter incite à la recherche des harmonies les plus profondes et authentiques.

Concert programmé dans le cadre du Hors Les Murs du Festival NoBorder #16, en partenariat avec Le Quartz et Bretagne(s) World Sounds, avec le soutien de Brest en vue, la Drac Bretagne, la Région Bretagne, le Département du Finistère et Brest Métropole & Ville.

Concert programmé dans le cadre du Festisol, festival des solidarités de Lesneven organisé par le Centre socioculturel intercommunal et en partenariat avec l’EPCC Musiques et Cultures. L’entrée est gratuite ! .

L’Atelier, 7 rue Jeanne D’Arc Lesneven 29260 Finistère Bretagne

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English :

L’événement NoBorder X Festisol – Michalove Lesneven a été mis à jour le 2026-09-09 par Tourisme Côte des Légendes – Nord Bretagne