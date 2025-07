Noce bretonne Concarneau

Noce bretonne Concarneau samedi 19 juillet 2025.

Noce bretonne

Beuzec-Conq Concarneau Finistère

Début : 2025-07-19 15:00:00

fin : 2025-07-19

2025-07-19

Reconstitution d’une Noce Bretonne des années 30-40 en costumes traditionnels.

Départ du cortège des mariés à 15h30 du bourg pour se diriger vers le château de Kériolet ou sera célébrée vers 16h la cérémonie du mariage en Français et en Breton, puis défilé jusqu’au Parc de Kérambriec ou la suite de la fête se déroulera avec Les Gabiers du Passage, les enfants du Cercle Ar Rouedou Glaz et ceux du Bagad Bro Konkerne autour du café des mariés. Présence de la reine des Filets Bleus 2025.

Vers 19h un repas sera servi aux convives suivi d’un Fest Noz avec le Groupe Butun Drol, les chanteuses Marie Verveur et Aurélie Hily et les sonneurs Thierry Hémon et Mich Guillou. Repas sous barnum, buvette, crêpes. .

Beuzec-Conq Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 49 22 87 55

