Nocé en fête Perche en Nocé

Nocé en fête Perche en Nocé samedi 19 juillet 2025.

Nocé en fête

Nocé Perche en Nocé Orne

Début : Samedi Samedi 2025-07-19

fin : 2025-07-20

2025-07-19

Le samedi à 20 h cochon grillé (tarif de base 21€, réservation conseillée au Coccimarket de Nocé 02 33 73 40 07) suivi d’un feu d’artifice. 2 bals orchestre + DJ.

Le dimanche vide-greniers / brocante.

Fête foraine les 2 jours.

Une organisation du comité des fêtes de Nocé.

Nocé Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 6 50 61 39 25

English : Nocé en fête

Saturday at 8pm: cochon grillé (basic price 21?, reservation recommended at Coccimarket de Nocé 02 33 73 40 07) followed by fireworks. 2 balls: orchestra + DJ.

Sunday: garage sale / flea market.

Funfair on both days.

Organized by the Comité des fêtes de Nocé.

German :

Samstags um 20 Uhr: Gegrilltes Schwein (Basistarif 21?, Reservierung im Coccimarket in Nocé 02 33 73 40 07 empfohlen), gefolgt von einem Feuerwerk. 2 Bälle: Orchester + DJ.

Sonntag: Flohmarkt / Trödelmarkt.

Kirmes an beiden Tagen.

Eine Organisation des Festkomitees von Nocé.

Italiano :

Sabato alle 20: maiale alla griglia (prezzo base 21?, prenotazione consigliata presso il Coccimarket di Nocé 02 33 73 40 07) seguito da fuochi d’artificio. 2 balli: orchestra + DJ.

Domenica: vendita di garage e oggetti di seconda mano.

Luna park in entrambi i giorni.

Organizzato dal Comité des fêtes de Nocé.

Espanol :

Sábado a las 20.00 h: cochinillo a la brasa (precio de base 21?, se recomienda reservar en el Coccimarket de Nocé 02 33 73 40 07) seguido de fuegos artificiales. 2 bailes: orquesta + DJ.

Domingo: venta de garaje y artículos de segunda mano.

Parque de atracciones ambos días.

Organizado por el Comité des fêtes de Nocé.

L’événement Nocé en fête Perche en Nocé a été mis à jour le 2025-07-12 par OT CdC Coeur du Perche