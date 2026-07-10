Informations pratiques

Plumelin

Noces bretonnes à St Jean du Poteau

Saint Jean du Poteau Plumelin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

10h30 noces bretonnes suivi d’un repas, 15h00 jeu de boules bretonnes en triplette (inscription 13h30), Danse Bretonnes, Jeux divers.

En fin de journée Fest Noz et soirée galettes .

Saint Jean du Poteau Plumelin 56500 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Noces bretonnes à St Jean du Poteau Plumelin a été mis à jour le 2026-07-10 par Destination Brocéliande CRTBretagne_