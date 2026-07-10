AGENDA · Plumelin
Noces bretonnes à St Jean du Poteau Plumelin
dimanche 2 août 2026 · Plumelin
Informations pratiques
Plumelin
Noces bretonnes à St Jean du Poteau
Saint Jean du Poteau Plumelin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
10h30 noces bretonnes suivi d’un repas, 15h00 jeu de boules bretonnes en triplette (inscription 13h30), Danse Bretonnes, Jeux divers.
En fin de journée Fest Noz et soirée galettes .
Saint Jean du Poteau Plumelin 56500 Morbihan Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Noces bretonnes à St Jean du Poteau Plumelin a été mis à jour le 2026-07-10 par Destination Brocéliande CRTBretagne_