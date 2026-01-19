Noces de paroles… le festival

11 Le Grand Aslon Lingé Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-09

Entrez dans les Mondes des Contes, installez vous sur l’herbe, et laissez-vous transporter vers des ailleurs poétiques, droles, emouvants…

Dans la direction du hameau du Grand Aslon, il faut suivre les panneaux colorés. Admirer le paysage, les champs, les arbres, écouter le chant des oiseaux .. Tiens ! C’est là , il y a le panneau ENTREZ ! Se garer au bout du champ. Prendre son sac, son coussin, son châle et son chapeau. Acheter son billet pour tous les rêves possibles …

La buvette est ouverte, la fabrique à tartines se met en route. Les rires fusent, les conversations se croisent . Noces de Paroles , nous souhaitons que ce soit comme une Fête à la campagne. On se fait beaux , on retrouve des amis, la famille , on rencontre une autre famille . On parle, et à l’heure prévue, on s’installe… .

11 Le Grand Aslon Lingé 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 6 16 25 66 54 nocesdeparoles@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enter the Worlds of Tales, sit down on the grass and let yourself be transported to poetic, funny and moving places?

L’événement Noces de paroles… le festival Lingé a été mis à jour le 2026-01-19 par Destination Brenne