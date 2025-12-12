NOCES DE ROUILLE – CAFE THEATRE PORTE D’ITALIE Toulon

NOCES DE ROUILLE Début : 2026-05-30 à 20:30. Tarif : – euros.

Gigi et Jeannot vivent au pays de la pétanque, de la garrigue et du romarin et vendent des olives dénoyautées. Ils sont mariés depuis plus de 20 ans et leur relation de couple a perdu de sa saveur.Ils vont maladroitement tester une multitude de recettes pour faire remonter la mayonnaise et pimenter leur vie. Ne ratez pas ce mariage d’humour explosif, ils vont vous faire hurler de rire !!! DEJA PLUS DE 120 000 spectateurs et 530 représentations !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CAFE THEATRE PORTE D’ITALIE PLACE ARMAND VALLEE 83000 Toulon 83