Noces de Rouille avenue césar Baldaccini Gémenos jeudi 9 octobre 2025.
Jeudi 9 octobre 2025 à partir de 20h30.
Horaires de représentation à partir de 20h30. avenue césar Baldaccini Théatre Jean Marie Sevolker Gémenos Bouches-du-Rhône
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Noces de Rouille… Les débuts de l’embrouille
Une comédie à se tordre littéralement de rire sur le quotidien de deux êtres qui cherchent à remonter la mayonnaise pour fuir le quotidien.
Un mariage d’humour explosif ! .
avenue césar Baldaccini Théatre Jean Marie Sevolker Gémenos 13420 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 73 57 70
English :
Rust Wedding… The beginnings of trouble
German :
Hochzeit aus Rost … Die Anfänge des Schlamassels
Italiano :
Matrimonio di ruggine… L’inizio dei problemi
Espanol :
Boda de óxido… El comienzo de los problemas
