Noces de Rouille avenue césar Baldaccini Gémenos

Jeudi 9 octobre 2025 à partir de 20h30.

Jeudi 9 octobre 2025 à partir de 20h30. avenue césar Baldaccini Théatre Jean Marie Sevolker Gémenos Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Noces de Rouille… Les débuts de l’embrouille

Une comédie à se tordre littéralement de rire sur le quotidien de deux êtres qui cherchent à remonter la mayonnaise pour fuir le quotidien.



Un mariage d’humour explosif ! .

avenue césar Baldaccini Théatre Jean Marie Sevolker Gémenos 13420 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 73 57 70

English :

Rust Wedding… The beginnings of trouble

German :

Hochzeit aus Rost … Die Anfänge des Schlamassels

Italiano :

Matrimonio di ruggine… L’inizio dei problemi

Espanol :

Boda de óxido… El comienzo de los problemas

