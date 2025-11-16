Noces feras-tu ?

Mairie Le Bourg Saubion Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

L’Amicale Saubionnaise vous invite à une après-midi théâtre !

Dimanche 16 novembre 2025, à 15h30 Salle des fêtes de Saubion.

La troupe des Boutentr’Hinx présente Noces feras-tu ? , une comédie de Joël Contival mise en scène par Sylvie Cannevière.

La troupe des Boutentr’Hinx joue Noces feras-tu ?, comédie de Joël Contival (mise en scène Sylvie Cannevière). Tante d’Amérique, héritage conditionné à un mariage, quiproquos en cascade… rires garantis pour toute la famille ! .

Mairie Le Bourg Saubion 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine amicalesaubionnaise@orange.fr

English : Noces feras-tu ?

The Amicale Saubionnaise invites you to an afternoon of theater!

Sunday, November 16, 2025, at 3:30 pm ? Salle des fêtes, Saubion.

The Boutentr?Hinx troupe presents Noces feras-tu? a comedy by Joël Contival, directed by Sylvie Cannevière.

German : Noces feras-tu ?

Die Amicale Saubionnaise lädt Sie zu einem Theaternachmittag ein!

Sonntag, 16. November 2025, um 15.30 Uhr ? Festsaal von Saubion.

Die Truppe Les Boutentr?Hinx präsentiert Noces feras-tu? , eine Komödie von Joël Contival unter der Regie von Sylvie Cannevière.

Italiano :

L’Amicale Saubionnaise vi invita a un pomeriggio di teatro!

Domenica 16 novembre 2025, ore 15.30? Sala del villaggio di Saubion.

La troupe di Boutentr?Hinx presenta Noces feras-tu? , una commedia di Joël Contival diretta da Sylvie Cannevière.

Espanol : Noces feras-tu ?

¡La Amicale Saubionnaise le invita a una tarde de teatro!

Domingo 16 de noviembre de 2025, 15.30 h ? Sala del pueblo de Saubion.

La compañía Boutentr?Hinx presenta Noces feras-tu? , una comedia de Joël Contival dirigida por Sylvie Cannevière.

L’événement Noces feras-tu ? Saubion a été mis à jour le 2025-11-07 par OTI LAS