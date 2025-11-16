Noces feras-tu ? Saubion
L’Amicale Saubionnaise vous invite à une après-midi théâtre !
Dimanche 16 novembre 2025, à 15h30 Salle des fêtes de Saubion.
La troupe des Boutentr’Hinx présente Noces feras-tu ? , une comédie de Joël Contival mise en scène par Sylvie Cannevière.
La troupe des Boutentr’Hinx joue Noces feras-tu ?, comédie de Joël Contival (mise en scène Sylvie Cannevière). Tante d’Amérique, héritage conditionné à un mariage, quiproquos en cascade… rires garantis pour toute la famille ! .
Mairie Le Bourg Saubion 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine amicalesaubionnaise@orange.fr
English : Noces feras-tu ?
The Amicale Saubionnaise invites you to an afternoon of theater!
Sunday, November 16, 2025, at 3:30 pm ? Salle des fêtes, Saubion.
The Boutentr?Hinx troupe presents Noces feras-tu? a comedy by Joël Contival, directed by Sylvie Cannevière.
German : Noces feras-tu ?
Die Amicale Saubionnaise lädt Sie zu einem Theaternachmittag ein!
Sonntag, 16. November 2025, um 15.30 Uhr ? Festsaal von Saubion.
Die Truppe Les Boutentr?Hinx präsentiert Noces feras-tu? , eine Komödie von Joël Contival unter der Regie von Sylvie Cannevière.
Italiano :
L’Amicale Saubionnaise vi invita a un pomeriggio di teatro!
Domenica 16 novembre 2025, ore 15.30? Sala del villaggio di Saubion.
La troupe di Boutentr?Hinx presenta Noces feras-tu? , una commedia di Joël Contival diretta da Sylvie Cannevière.
Espanol : Noces feras-tu ?
¡La Amicale Saubionnaise le invita a una tarde de teatro!
Domingo 16 de noviembre de 2025, 15.30 h ? Sala del pueblo de Saubion.
La compañía Boutentr?Hinx presenta Noces feras-tu? , una comedia de Joël Contival dirigida por Sylvie Cannevière.
