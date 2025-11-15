Noces yiddish Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque Marseille 1er Arrondissement

Samedi 15 novembre 2025 à partir de 20h. Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Début : 2025-11-15 20:00:00

2025-11-15

Ce spectacle s’inscrit dans le cadre du Pôle des Musiques du Monde de la Cité de la Musique de Marseille Europe réorientée.

Virtuose de la clarinette, Marine Goldwaser est l’une des solistes les plus en vue de la scène klezmer. Son Petit Mish-Mash, l’ensemble qu’elle a fondé, s’est fait une réputation pour la vitalité qu’il insuffle aux répertoires traditionnels roumains. Le trompettiste Frank London, le clarinettiste et compositeur Michaël Winograd, personnalités incontournables du yiddishland américain, l’invitent régulièrement au sein de leurs orchestres.











Après une collaboration avec le maitre écuyer Bartabas, qui lui a confié la musique d’un triomphal Cabaret de l’exil, elle s’est plongée dans les archives sonores du début du Xxe siècle, dans l’abondante littérature Mitteleuropa, pour imaginer une noce yiddish traditionnelle où, du matin jusqu’au soir, musique, cuisine et bons mots se disputent l’avantage.











Avec cinq solistes aux personnalités musicales affirmées, dans une démarche historiquement informée, elle ravive la tradition klezmer dans une formidable célébration de la vie. LeHaïm !











Marine Goldwaser clarinette, flûtes, chant

Bastien Charlery de la Masselière accordéon, chant

Mihai Trestian cymbalum

Michaël Joussein trombone

Jean-Christophe Gairard violon

Zacharie Abraham contrebasse .

English :

This show is part of the Cité de la Musique de Marseille?s Pôle des Musiques du Monde: Europe réorientée.

German :

Diese Aufführung findet im Rahmen des Pôle des Musiques du Monde der Cité de la Musique in Marseille statt: Europe réorientée.

Italiano :

Questa mostra fa parte del Pôle des Musiques du Monde: Europe réorientée della Cité de la Musique di Marsiglia.

Espanol :

Este espectáculo forma parte del Pôle des Musiques du Monde: Europe réorientée de la Cité de la Musique de Marsella.

