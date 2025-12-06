NOCHE BUENA CHANTS DE NOËL ANDALOUS Frontignan
NOCHE BUENA CHANTS DE NOËL ANDALOUS
Frontignan Hérault
Soirée proposée par le Cercle AndalouSoirée noche buena (chants de Noël) villancicos andalous organisée par le Cercle Andalou.Entrée libre .
Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 6 86 50 12 00 dominique.marques9@gmail.com
English :
An evening of noche buena (Christmas carols) and Andalusian villancicos organized by the Cercle Andalou.
