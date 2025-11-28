Noche Cubana LA SIESTA Capvern
Noche Cubana LA SIESTA Capvern vendredi 28 novembre 2025.
Noche Cubana
LA SIESTA CAPVERN Capvern Hautes-Pyrénées
Début : 2025-11-28 19:00:00
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
BLACK FRIDAY: un cocktail offert pour chaque plat latino sur réservation
Un festin aux couleurs de Cuba une fricassée de poulet tendre mijotée dans une sauce tomate ensoleillée, accompagnée des incontournables haricots noirs créoles et d’un riz basmati parfumé… un plat qui respire les Caraïbes.
Zeila, professeure cubaine, vous initiera aux pas sensuels de la salsa.
DJ Pat Baloo vous fera vibrer sur les hymnes légendaires de Buena Vista Social Club à Celia Cruz, de Compay Segundo à Los Van Van.
Une soirée où les saveurs, la musique et la danse s’unissent pour vous transporter au cœur de La Havane.
Renseignements et réservations au 06 95 96 53 45
LA SIESTA CAPVERN Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 96 24
English :
BLACK FRIDAY: a complimentary cocktail with every Latino dish on reservation
A feast of Cuban colors: tender chicken fricassee simmered in a sunny tomato sauce, accompanied by the essential Creole black beans and fragrant basmati rice? a dish that exudes the Caribbean.
Cuban teacher Zeila will introduce you to the sensual steps of salsa.
DJ Pat Baloo will have you rocking out to legendary anthems: from Buena Vista Social Club to Celia Cruz, from Compay Segundo to Los Van Van.
An evening where flavors, music and dance combine to transport you to the heart of Havana.
Information and reservations: 06 95 96 53 45
German :
BLACK FRIDAY: Ein Cocktail zu jedem lateinamerikanischen Gericht auf Vorbestellung
Ein kubanisches Festmahl: Zartes Hühnerfrikassee in einer sonnigen Tomatensoße, dazu die unvermeidlichen kreolischen schwarzen Bohnen und duftender Basmatireis ein Gericht, das die Karibik versprüht.
Die kubanische Tanzlehrerin Zeila wird Sie in die sinnlichen Schritte der Salsa einführen.
DJ Pat Baloo wird Sie mit den legendären Hymnen von Buena Vista Social Club bis Celia Cruz, von Compay Segundo bis Los Van Van begeistern.
Ein Abend, an dem sich Geschmack, Musik und Tanz vereinen, um Sie ins Herz von Havanna zu versetzen.
Informationen und Reservierungen unter 06 95 96 53 45
Italiano :
VENERDÌ NERO: un cocktail in omaggio con ogni piatto latino su prenotazione
Una festa dai colori cubani: tenera fricassea di pollo cotta a fuoco lento in una solare salsa di pomodoro, accompagnata dagli indispensabili fagioli neri creoli e da un fragrante riso basmati? Un piatto che trasuda Caraibi.
L’insegnante cubana Zeila vi introdurrà ai passi sensuali della salsa.
Il DJ Pat Baloo vi farà scatenare sulle note di inni leggendari: da Buena Vista Social Club a Celia Cruz, da Compay Segundo a Los Van Van.
Una serata in cui sapori, musica e danza si fondono per trasportarvi nel cuore dell’Avana.
Informazioni e prenotazioni allo 06 95 96 53 45
Espanol :
VIERNES NEGRO: un cóctel de cortesía con cada plato latino reservado
Un festín de colores cubanos: tierno fricasé de pollo cocinado a fuego lento en una soleada salsa de tomate, acompañado de los imprescindibles frijoles negros criollos y fragante arroz basmati… un plato que rezuma Caribe.
La profesora cubana Zeila le iniciará en los sensuales pasos de la salsa.
DJ Pat Baloo le hará vibrar con himnos legendarios: de Buena Vista Social Club a Celia Cruz, de Compay Segundo a Los Van Van.
Una velada donde los sabores, la música y el baile se combinan para transportarle al corazón de La Habana.
Información y reservas en el 06 95 96 53 45
L’événement Noche Cubana Capvern a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65