Noche de Salsa Cubana Soirée Salsa Cubaine Espace Apogée Prémery

Espace Apogée 36 Rue de la Gare Prémery Nièvre
Début : 2026-01-24 19:30:00
fin : 2026-01-24 23:30:00
2026-01-24
Soirée Salsa Cubaine samedi 24 janvier 2026
Concert, Show, Animations, Soirée dansante
et Repas Cubain
De 19h30 à Minuit Ouvert à tous
Concert donné par Cuarteto Cafe Con Pan
Show de Dayana ALCALA et Carlos Rafael GONZALEZ (maestros internationaux)
Buffet cubain
Réservation indispensable par téléphone ou internet https://www.helloasso.com/…/evenements/live-salsa-et-show
Tarif 25€ .
Espace Apogée 36 Rue de la Gare Prémery 58700 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 80 71 09 contact@espace-apogee.fr
