Noche de Salsa Cubana Soirée Salsa Cubaine Espace Apogée Prémery

Noche de Salsa Cubana Soirée Salsa Cubaine

Espace Apogée 36 Rue de la Gare Prémery Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 19:30:00

fin : 2026-01-24 23:30:00

Date(s) :

2026-01-24

Soirée Salsa Cubaine samedi 24 janvier 2026

Concert, Show, Animations, Soirée dansante

et Repas Cubain

De 19h30 à Minuit Ouvert à tous

Concert donné par Cuarteto Cafe Con Pan

Show de Dayana ALCALA et Carlos Rafael GONZALEZ (maestros internationaux)

Buffet cubain

Réservation indispensable par téléphone ou internet https://www.helloasso.com/…/evenements/live-salsa-et-show

Tarif 25€ .

Espace Apogée 36 Rue de la Gare Prémery 58700 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 80 71 09 contact@espace-apogee.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Noche de Salsa Cubana Soirée Salsa Cubaine

L’événement Noche de Salsa Cubana Soirée Salsa Cubaine Prémery a été mis à jour le 2026-01-12 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)