NOCHE DES NEIGES Sainte-Marie-la-Mer

NOCHE DES NEIGES

Place de la Mairie Sainte-Marie-la-Mer Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-30 18:00:00

fin : 2025-12-31

2025-12-30

Le 30 et le 31 décembre 2 soirées festives pour les fêtes de fin d’année. Restauration sur place, déambulations et animations musicales, concert, jeux en bois…

Place de la Mairie Sainte-Marie-la-Mer 66470 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 80 14 00

December 30 and 31, 2 festive evenings for the festive season. On-site catering, musical entertainment, concerts, wooden games…

