NOCHE DES NEIGES Sainte-Marie-la-Mer
NOCHE DES NEIGES Sainte-Marie-la-Mer mardi 30 décembre 2025.
NOCHE DES NEIGES
Place de la Mairie Sainte-Marie-la-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-30 18:00:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-30
Le 30 et le 31 décembre 2 soirées festives pour les fêtes de fin d’année. Restauration sur place, déambulations et animations musicales, concert, jeux en bois…
.
Place de la Mairie Sainte-Marie-la-Mer 66470 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 80 14 00
English :
December 30 and 31, 2 festive evenings for the festive season. On-site catering, musical entertainment, concerts, wooden games…
L’événement NOCHE DES NEIGES Sainte-Marie-la-Mer a été mis à jour le 2025-12-05 par BIT DE SAINTE MARIE LA MER