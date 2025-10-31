Noche Especial Halloween Dommartin-lès-Toul
Noche Especial Halloween Dommartin-lès-Toul vendredi 31 octobre 2025.
Noche Especial Halloween
3 rue du Pont de Villey Dommartin-lès-Toul Meurthe-et-Moselle
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-31 21:00:00
Soirée SBK au Challenge
Cette fois-ci, on danse à l’intérieur, dans ce bel espace que certains ont déjà expérimenté lors de nos précédentes soirées !
Au programme
– 21h workshop Rueda de Salsa (gratuit) ; On démarre avec une rueda déjantée (niveaux 1 & 2) pour se chauffer, s’amuser et rencontrer du monde.
Prérequis maîtriser des pas de base en salsa cubaine.
– 22h Soirée jusqu’à 3h (entrée 8€) ; Ambiance Salsa, Bachata & Kizomba avec les meilleurs sons de DJ PA. Qualité musicale garantie ! Et pour les plus amateurs du Zouk Kompa… AFTER HOT BABY à partir de 1h30 du matin !
Dress code Horreur ! Déguisements, maquillages, accessoires … sortez le grand jeu ! (dress code non-obligatoire, mais fun). Le costume le plus réussi remportera une entrée gratuite (verdict à minuit).
Envie de manger sur place ? Réservez auprès du chef 06 85 63 39 73Adultes
3 rue du Pont de Villey Dommartin-lès-Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 61 98 31 49
English :
SBK evening at Challenge
This time, we’re dancing indoors, in this beautiful space that some of you have already experienced on our previous evenings!
On the program:
– 9pm: Rueda de Salsa workshop (free); We kick off with a crazy rueda (levels 1 & 2) to warm up, have fun and meet new people.
Prerequisite: basic Cuban salsa steps.
– 10pm: Party until 3am (admission 8?); Salsa, Bachata & Kizomba ambiance with the best sounds from DJ PA. Musical quality guaranteed! And for Zouk Kompa fans… AFTER HOT BABY from 1.30am!
Dress code: Horror! Disguises, make-up, accessories… pull out all the stops! (dress code not compulsory, but fun). The best costume will win free entry (verdict at midnight).
Want to eat in? Book with the chef: 06 85 63 39 73
German :
SBK-Abend im Challenge
Diesmal wird drinnen getanzt, in diesem schönen Raum, den einige schon bei früheren Partys erlebt haben!
Auf dem Programm stehen:
– 21:00 Uhr: Workshop Rueda de Salsa (kostenlos); Wir starten mit einer verrückten Rueda (Level 1 & 2), um uns aufzuwärmen, Spaß zu haben und neue Leute kennenzulernen.
Voraussetzung: Beherrschen von Grundschritten im kubanischen Salsa.
– 22 Uhr: Party bis 3 Uhr (Eintritt 8?); Salsa-, Bachata- und Kizomba-Ambiente mit den besten Sounds von DJ PA. Musikalische Qualität ist garantiert! Und für die Liebhaber von Zouk Kompa… AFTER HOT BABY ab 1.30 Uhr morgens!
Dresscode: Horror! Verkleidungen, Schminke, Accessoires … ziehen Sie alle Register! (Dresscode nicht obligatorisch, aber lustig). Das gelungenste Kostüm gewinnt einen freien Eintritt (Urteil um Mitternacht).
Lust, vor Ort zu essen? Reservieren Sie beim Chefkoch: 06 85 63 39 73
Italiano :
Serata SBK al Challenge
Questa volta si balla al chiuso, in questo bellissimo spazio che alcuni di voi hanno già sperimentato nelle nostre precedenti feste!
Il programma:
– ore 21.00: workshop di Rueda de Salsa (gratuito); Si inizia con una rueda pazza (livelli 1 e 2) per riscaldarsi, divertirsi e conoscere nuove persone.
Prerequisito: padronanza dei passi base della salsa cubana.
– 22:00: Festa fino alle 3:00 (ingresso 8?); atmosfera di Salsa, Bachata e Kizomba con i migliori suoni del DJ PA. Qualità musicale garantita! E per chi ama lo Zouk Kompa… AFTER HOT BABY dall’1.30!
Dress code: Horror! Travestimenti, trucchi, accessori… portate il vostro gioco! (dress code non obbligatorio, ma divertente). Il miglior costume vincerà un ingresso gratuito (verdetto a mezzanotte).
Avete voglia di mangiare? Prenotate con lo chef: 06 85 63 39 73
Espanol :
Noche SBK en el Challenge
¡Esta vez vamos a bailar en el interior, en este hermoso espacio que algunos de ustedes ya han experimentado en nuestras fiestas anteriores!
En el programa
– 21:00 h: Taller de Rueda de Salsa (gratuito); Empezamos con una rueda loca (niveles 1 y 2) para entrar en calor, divertirnos y conocer gente nueva.
Requisito: dominar los pasos básicos de la salsa cubana.
– 22h: Fiesta hasta las 3h (entrada 8?); Ambiente de Salsa, Bachata & Kizomba con los mejores sonidos de DJ PA. ¡Calidad musical garantizada! Y para los amantes del Zouk Kompa… ¡AFTER HOT BABY a partir de la 1.30am!
Código de vestimenta: ¡Horror! Disfraces, maquillaje, accesorios… ¡a por todas! (el código de vestimenta no es obligatorio, pero sí divertido). El mejor disfraz ganará una entrada gratuita (veredicto a medianoche).
¿Te apetece comer en casa? Reserva con el chef: 06 85 63 39 73
