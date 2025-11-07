Noche Flamenca Antonio Molina El Choro Rue de la Rose Le Mas-d’Agenais
Tarif : 25 EUR
Début : 2025-11-07
fin : 2025-11-08
2025-11-07
Après Jerez de la Frontera, c est Séville…
Dernière programmation de l année 2025, au Salon la Cuadra au Mas d Agenais avec la venue du grand danseur de Flamenco
Antonio Molina EL CHORO
Accompagné au Cante par Manuel Pajares et a la Guitarre par Daniel Carcano.
Antonio Molina El CHORO s est distingué en tant que bailaor talentueux et renommé portant son art flamenco sur différentes scènes en Espagne et aussi a l international.
“Une danse sans chichis, élégante, aux jeux de jambes puissants et vertigineux mais précise ds la mesure”
Il est déjà venu en France, il n a jamais dansé dans le Lot et Garonne, c est pour lui une première de danser sur la scène de la Cuadra au Mas d Agenais.
Si vous voulez ressentir sa puissance, sa passion pour le Flamenco
Sur réservation. .
Rue de la Rose La Cuadra Le Mas-d’Agenais 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 79 78 43
