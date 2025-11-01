NOCHE LATINA Montpellier
50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier Hérault
Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-01
– Initiation salsa 19h30 21h
– Soirée 100 % salsa 21h 01h
Plongez dans une ambiance 100 % latino avec une initiation à la salsa suivie d’une grande soirée dansante animée par Juliette Franc. De la bonne humeur, des rythmes endiablés et une atmosphère caliente jusqu’au bout de la nuit !
Entrée libre et gratuite .
50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 12 05 19 25 HELLO@JOSTMONTPELLIER.COM
English :
Saturday, November 1, 2025
– Salsa initiation: 7:30 pm ? 21h
– 100% salsa evening: 9pm ? 1am
German :
Samstag, 1. November 2025
– Salsa-Einführung: 19.30 Uhr ? 21h
– Abend 100 % Salsa: 21h ? 01h
Italiano :
Sabato 1 novembre 2025
– Iniziazione alla salsa: 19.30 ? 21h
– Notte 100% salsa: 21.00 1.00
Espanol :
Sábado 1 de noviembre de 2025
– Iniciación a la salsa: 19h30 ? 21h
– Noche 100% salsa: 21h ? 1h
L’événement NOCHE LATINA Montpellier a été mis à jour le 2025-10-30 par 34 OT MONTPELLIER