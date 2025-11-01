NOCHE LATINA Montpellier

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier Hérault

Début : 2025-11-01
Samedi 1er novembre 2025
– Initiation salsa 19h30 21h
– Soirée 100 % salsa 21h 01h
Plongez dans une ambiance 100 % latino avec une initiation à la salsa suivie d’une grande soirée dansante animée par Juliette Franc. De la bonne humeur, des rythmes endiablés et une atmosphère caliente jusqu’au bout de la nuit !

Entrée libre et gratuite   .

50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 12 05 19 25  HELLO@JOSTMONTPELLIER.COM

English :

Saturday, November 1, 2025
– Salsa initiation: 7:30 pm ? 21h
– 100% salsa evening: 9pm ? 1am

German :

Samstag, 1. November 2025
– Salsa-Einführung: 19.30 Uhr ? 21h
– Abend 100 % Salsa: 21h ? 01h

Italiano :

Sabato 1 novembre 2025
– Iniziazione alla salsa: 19.30 ? 21h
– Notte 100% salsa: 21.00 1.00

Espanol :

Sábado 1 de noviembre de 2025
– Iniciación a la salsa: 19h30 ? 21h
– Noche 100% salsa: 21h ? 1h

