NOCHE LOCA #9 (FESTIVAL LOCOMBIA) LE METRONUM Toulouse

LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse Haute-Garonne

Le Festival Locombia vous propose d’embarquer en Colombie pour une nouvelle ¡ Noche Loca ! en clôture de la 9e édition du Festival !

La ¡Noche Loca! fait cette année la part belle au mouvement psychédélique colombien et à la bouillonnante scène électronique de la capitale Bogotá et son alchimie dans la fusion des rythmes afro-colombiens.

Retrouvez cette cette année, le combo colombo-lyonnais de Pambelé pour leur tout premier concert au Metronum après un premier album paru cette année et déjà encensé par la critique. Ils partagent la scène avec Indus, formé du foisonnant producteur de Barranquilla Oscar Alford et du percussionniste Franklin « Lamparita » Tejedor issu de la tradition séculaire des percussionnistes de San Basilio de Palenque. Les locales de l’étape La Bruja ouvrent la soirée pour vous présenter leur tout nouvel EP! 18.8 .

