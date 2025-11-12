Nochka Ferrailleur (Le) Nantes

Nochka Ferrailleur (Le) Nantes mercredi 12 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-12 20:30 –

Gratuit : non 25 € sur place / 23 € en prévente 25 € sur place / 23 € en prévente Billetterie : leferrailleur.fr, ospectacles.fr Tout public

Après deux premiers volets explorant la tristesse et la colère, Nochka achève son voyage introspectif avec la troisième et dernière partie de « Paris, Capitale de la Solitude », attendue au printemps 2025. Plus apaisée, mais sans illusions faciles, elle y dévoile une nouvelle pop où la mélancolie danse avec le rythme, portée par des collaborations précieuses (Laurent Lamarca, Lisa Tz, BLOW, Saan, Racy J…). Ce projet, pensé comme un cheminement, retrace l’évolution d’une jeune artiste qui se cherche, doute, chute, mais se relève toujours. De ses carnets griffonnés aux scènes des Francofolies et de la Maroquinerie, Nochka s’est imposée comme une voix singulière et sincère, capable d’embrasser ses failles pour mieux toucher les autres.

Ferrailleur (Le) Île de Nantes Nantes 44200

02 51 82 86 41 http://www.leferrailleur.fr https://leferrailleur.fr/