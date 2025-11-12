Nochka Ferrailleur (Le) Nantes

Nochka Mercredi 12 novembre, 20h30 Ferrailleur (Le) Loire-Atlantique

25 € sur place / 23 € en prévente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-12T20:30:00 – 2025-11-12T22:00:00

Fin : 2025-11-12T20:30:00 – 2025-11-12T22:00:00

Après deux premiers volets explorant la tristesse et la colère, Nochka achève son voyage introspectif avec la troisième et dernière partie de « Paris, Capitale de la Solitude », attendue au printemps 2025. Plus apaisée, mais sans illusions faciles, elle y dévoile une nouvelle pop où la mélancolie danse avec le rythme, portée par des collaborations précieuses (Laurent Lamarca, Lisa Tz, BLOW, Saan, Racy J…).

Ce projet, pensé comme un cheminement, retrace l’évolution d’une jeune artiste qui se cherche, doute, chute, mais se relève toujours. De ses carnets griffonnés aux scènes des Francofolies et de la Maroquinerie, Nochka s’est imposée comme une voix singulière et sincère, capable d’embrasser ses failles pour mieux toucher les autres.

Ferrailleur (Le) 21 Quai des Antilles – Hangar à Bananes, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

