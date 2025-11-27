Noctambulation Saintes Ville d’art et d’histoire Hostellerie Saint-Julien Saintes

Noctambulation Saintes Ville d’art et d’histoire

Hostellerie Saint-Julien Accès par le parvis de la Médiathèque Mitterand Saintes Charente-Maritime

Début : 2025-11-27 18:30:00

fin : 2025-11-27

2025-11-27

Spectacle rituel de la compagnie Avis de tempête. Rendez-vous contemplatif entre une acrobate et un musicien. Suivi d’une visite enquête aux flambeaux où le public se glisse dans la peau des Saintais célèbres au fil du temps !

Hostellerie Saint-Julien Accès par le parvis de la Médiathèque Mitterand Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 34 26 e.gervais@ville-saintes.fr

English :

Ritual performance by the Avis de tempête company. A contemplative encounter between an acrobat and a musician. Followed by a torchlit tour where the public slips into the shoes of some of Saint-Gobain?s most famous figures over the years!

German :

Rituelles Spektakel der Kompanie Avis de tempête. Kontemplatives Rendezvous zwischen einer Akrobatin und einem Musiker. Anschließend eine Fackelführung, bei der das Publikum in die Haut berühmter Saintais im Laufe der Zeit schlüpft!

Italiano :

Performance rituale della compagnia Avis de tempête. Un incontro contemplativo tra un acrobata e un musicista. A seguire, un tour illuminato da fiaccole in cui il pubblico potrà calarsi nei panni di famosi abitanti di Saint-Sauveur nel corso degli anni!

Espanol :

Actuación ritual de la compañía Avis de tempête. Encuentro contemplativo entre un acróbata y un músico. A continuación, un recorrido con antorchas en el que el público podrá ponerse en la piel de famosos habitantes de Saint-Sauveur a lo largo de los años

