Noctambulations Berguoises Bergues

Bergues Nord

Début : 2025-09-26 20:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-26 2025-09-27

Les 26 et 27 septembre à 20h, les Baladins du Groenberg vous invitent à un voyage dans le temps au 16è siècle, à l’époque de la domination espagnole, à travers un parcours en ville qui sera aussi l’occasion de découvrir des lieux méconnus ou… inconnus

Une succession de saynètes vous fera découvrir différents aspects de la vie de l’époque…

Tout public.

N’est pas accessible aux personnes ayant des difficultés de déambulations (marches et terrain pas toujours plat)

Tarifs

Groupe 11 €

Adulte 13 €

Enfant (6-12 ans) 6 €

Bergues 59380 Nord Hauts-de-France +33 6 79 29 11 27

