Animation proposée par la réserve naturelle de l’Etang noir à Seignosse Bourg dans le cadre de la Fête de la Nature.

Thème Noctambule de nature

La nuit est un moment privilégié pour découvrir des espèces insoupçonnées souvent discrètes le jour. Lors d’une sortie en partant de la réserve, venez observer la biodiversité sous un autre angle.

Horaires 21h30 à 23h30.

Nombre de place limité.

RDV Maison d’accueil de la Réserve.

Inscription obligatoire auprès de la Réserve Naturelle au 05 58 72 85 76 ou animation.rn.etangnoir@gmail.com .

Réserve Naturelle de l’Etang Noir 600 Avenue du Parc des Sports

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 85 76 animation.rn.etangnoir@gmail.com

