Noctis

Église Anzy-le-Duc Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 17:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

La chorale La Clé des Chants dirigée par Bertrand Auzas, vous propose un concert musical et poétique sur le thème de la nuit, dans l’écrin illuminé de la sublime église d’Anzy-le-Duc. Nous serons accompagnés par Agnès Graziano-Delechamp au piano et Thibault Patain à la récitation poétique.

Noctis vous invite à traverser la nuit du crépuscule à l’aube où musique, poésies et lumières dessinent un chemin intérieur.

Puissiez-vous laisser la nuit vous envelopper, vous surprendre et, peut-être, révéler sa clarté. .

Église Anzy-le-Duc 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 07 79 54 m.metdenancxt@gmail.com

English : Noctis

L’événement Noctis Anzy-le-Duc a été mis à jour le 2025-12-01 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais