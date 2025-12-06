Noctis, voyage choral au cœur de la nuit Le Bourg Anzy-le-Duc

Noctis, voyage choral au cœur de la nuit

Le Bourg EGLISE Anzy-le-Duc Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant

Début : 2025-12-06 20:00:00

fin : 2025-12-06 21:30:00

2025-12-06 2025-12-07

La Chorale La Clé des Chants, dirigée par Bertrand Auzas, vous propose un concert musical et poétique sur le thème de la nuit, dans l’écrin illuminé de la sublime église d’Anzy-le-Duc. Nous serons accompagnés par Agnès Graziano-Delechamp au piano et Thibault Patain à la récitation poétique.

Noctis vous invite à traverser la nuit comme un territoire sensible, où musique, poésie et lumières dessinent un chemin intérieur. Du crépuscule aux rêves, des mystères nocturnes aux élans de l’aube, chaque page de ce programme fait dialoguer les œuvres et les mots. Puissiez-vous laisser la nuit vous envelopper, vous surprendre et, peut-être, révéler sa clarté. .

Le Bourg EGLISE Anzy-le-Duc 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 07 79 54 m.metdenancxt@gmail.com

