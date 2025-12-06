Noctis, voyage choral au cœur de la nuit Le Bourg Anzy-le-Duc

Noctis, voyage choral au cœur de la nuit

Le Bourg Eglise romane Anzy-le-Duc Saône-et-Loire

Début : 2025-12-06 20:00:00

fin : 2025-12-06 22:00:00

2025-12-06 2025-12-07

Venez écouter Fauré, Rheinberger, Elgar, Barber, Whitacre, Hennagin …

La chorale de Champlecy, dirigée par Bertrand Auzas, vous propose un concert musical et poétique sur le thème de la nuit.

Nous serons accompagnés par Agnès Graziano-Delechamp au piano et Thibault Patain à la récitation poétique.

Réservation possible par mail ou téléphone.

Cette programmation est organisée en lien avec le marché de Noël au Prieuré. .

Le Bourg Eglise romane Anzy-le-Duc 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 21 82 43 choralechamplecy@gmail.com

