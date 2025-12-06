Noctis, voyage choral au cœur de la nuit Le Bourg Anzy-le-Duc
Noctis, voyage choral au cœur de la nuit Le Bourg Anzy-le-Duc samedi 6 décembre 2025.
Noctis, voyage choral au cœur de la nuit
Le Bourg Eglise romane Anzy-le-Duc Saône-et-Loire
Début : 2025-12-06 20:00:00
fin : 2025-12-06 22:00:00
2025-12-06 2025-12-07
Venez écouter Fauré, Rheinberger, Elgar, Barber, Whitacre, Hennagin …
La chorale de Champlecy, dirigée par Bertrand Auzas, vous propose un concert musical et poétique sur le thème de la nuit.
Nous serons accompagnés par Agnès Graziano-Delechamp au piano et Thibault Patain à la récitation poétique.
Réservation possible par mail ou téléphone.
Cette programmation est organisée en lien avec le marché de Noël au Prieuré. .
Le Bourg Eglise romane Anzy-le-Duc 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 21 82 43 choralechamplecy@gmail.com
