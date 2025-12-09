Nocturama Art contemporain Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne
Nocturama Art contemporain Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne mardi 9 décembre 2025.
Nocturama Art contemporain
Théâtre des Ursulines 4 Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-09 18:30:00
fin : 2025-12-09
Date(s) :
2025-12-09
mené par Grégory Markovic
Nous proposons dans un même espace une rencontre entre l’univers de la Compagnie S’Poart par une approche du mouvement et de la danse contemporaine et hip hop, et une approche depuis le champ de l’art contemporain avec l’intervention de l’artiste Grégory Marcovic.
Atelier art contemporain
Cet atelier sera tourné vers l’imaginaire de la nuit et de ce qui s’y révèle par la découverte et la pratique du monotype avec impression sur presse de gravure. Le monotype est un procédé d’impression sans gravure qui produit un tirage unique.
Il s’agit de dessiner ou de peindre à l’encre taille-douce sur un support comme du métal ou du Plexiglas. La plaque est ensuite passée sous presse avec un papier qui reçoit l’épreuve. Cette technique permet d’obtenir des qualités de noir, des jeux de lumières et des textures qui sont propres à la gravure tout en ayant une approche très directe. Elle est propice à l’expérimentation notamment au niveau des outils et aux effets de surprises dues à l’impression et à l’image inversée qu’elle produit. Il s’agira donc de découvrir par de multiples tirages et tentatives les possibilités qu’offre cette technique.
Atelier
mardi 9 décembre 2025 18h30
Théâtre des Ursulines
à partir de 15 ans
durée 2h30
tarif 5€
nombre de places limité, sur inscription. .
Théâtre des Ursulines 4 Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org
English :
led by Grégory Markovic
L’événement Nocturama Art contemporain Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2025-12-03 par SUD MAYENNE