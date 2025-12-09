Nocturama Art contemporain Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne

Nocturama Art contemporain

mené par Grégory Markovic

Nous proposons dans un même espace une rencontre entre l’univers de la Compagnie S’Poart par une approche du mouvement et de la danse contemporaine et hip hop, et une approche depuis le champ de l’art contemporain avec l’intervention de l’artiste Grégory Marcovic.

Cet atelier sera tourné vers l’imaginaire de la nuit et de ce qui s’y révèle par la découverte et la pratique du monotype avec impression sur presse de gravure. Le monotype est un procédé d’impression sans gravure qui produit un tirage unique.

Il s’agit de dessiner ou de peindre à l’encre taille-douce sur un support comme du métal ou du Plexiglas. La plaque est ensuite passée sous presse avec un papier qui reçoit l’épreuve. Cette technique permet d’obtenir des qualités de noir, des jeux de lumières et des textures qui sont propres à la gravure tout en ayant une approche très directe. Elle est propice à l’expérimentation notamment au niveau des outils et aux effets de surprises dues à l’impression et à l’image inversée qu’elle produit. Il s’agira donc de découvrir par de multiples tirages et tentatives les possibilités qu’offre cette technique.

Théâtre des Ursulines 4 Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org

