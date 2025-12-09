Nocturama Danse Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne

Nocturama Danse

Atelier croisé danse art contemporain

Nous proposons dans un même espace une rencontre entre l’univers de la Compagnie S’Poart par une approche du mouvement et de la danse contemporaine et hip hop, et une approche depuis le champ de l’art contemporain avec l’intervention de l’artiste Gregory Marcovic.

Atelier danse

En parallèle de son propre travail de création artistique, la Cie S’Poart n’oublie pas d’où elle vient, et à son tour, dans l’esprit de la culture Hip Hop n’envisage pas d’avoir reçu sans transmettre et partager son expérience et son savoir-faire. Au plateau, nous proposons un temps de rencontre et de pratique pour s’initier à la danse hip hop en compagnie de l’un des interprètes du spectacle.

Expérimenter par le corps et le mouvement avant d’être spectateur.

Atelier

mardi 9 décembre 2025 18h30

Théâtre des Ursulines

à partir de 15 ans

durée 2h30

5€

nombre de places limité, sur inscription. .

Théâtre des Ursulines 4 Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org

