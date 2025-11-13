Nocturne #33 Musée Kréyol – Mois Kréyol Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-13 18:00 – 22:00

Gratuit : oui Tout public

Dans le cadre du Mois Kréyol Depuis neuf ans, en outre-mer et en métropole, le Festival Mois Kréyol célèbre les liens entre traditions, modernité, métissage et transmission, avec cette année, un hommage aux voix féminines. À cette occasion, le Château des ducs de Bretagne organise dans son musée une nocturne Musée Kréyol, notamment avec le concours des artistes rassemblés par la Cie Difé Kako, organisatrice du Festival Mois Kréyol depuis neuf ans, des interventions d’associations nantaises – Les amis de Bèlè, Bambou Kréyol, Nou Ka Danse et Collectif Liyannaj Pou Éritaj – mais aussi des médiations proposées par l’équipe du château. Entrée libre en continu dans la limite des places disponiblesDernière entrée à 21h30

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/evenements/nocturne-mois-kreyol/