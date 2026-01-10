Nocturne #34 Nuit de la lecture Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-21 18:00 – 22:00

Gratuit : oui Gratuit Adulte, Etudiant, En famille, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Un dialogue entre histoire et littératureÀ l’occasion des Nuits de la lecture, le musée d’histoire de Nantes accueillera des histoires de toutes sortes : des troublantes, des apaisantes, de très anciennes et de toutes nouvelles, des vraiment tragiques et des un peu comiques…En écho aux objets et au propos du musée, neuf lectures courtes, renouvelées plusieurs fois dans la soirée, résonneront dans autant de salles du musée d’histoire de Nantes, incitant autant à la découverte ou à la redécouverte de textes littéraires qu’à celle de pans de l’histoire de Nantes ou encore d’une œuvre particulière.Ainsi trois auteurs liront leur dernier ouvrage : Fabrice Chillet nous fera découvrir Un Graal, Bouclard 2025, une bien étrange confession autour d’un objet mythique et une belle réflexion sur le vrai et le faux. Michèle Lesbre nous lira Naufrage(s), Sabine Wespieser 2025. Mais de quels naufrages s’agira-t-il dans ce musée qui en évoquent quelques-uns ? Enfin, Guillaume Poix avec Perpétuité, Verticales 2025, nous amènera au cœur d’une prison contemporaine dans un Château qui l’a été si longtemps.Au cours de la soirée chacun de ces trois auteurs se prêtera aussi à un cours entretien avec Guénaël Boutouillet, médiateur du livre.À leur côté, douze jeunes comédiens et six musiciens improvisateurs du Conservatoire de Nantes liront six textes très récents ou plus anciens de David Diop avec Où s’adosse le ciel, Adélaïde de Clermont-Tonnerre avec Je voulais vivre, Jules Verne pour Souvenirs d’enfance et de jeunesse, Yanick Lahens avec Passagères de nuit, Joseph Ponthus avec À la ligne, enfin Jean Rouaud pour Des hommes illustres.Autant d’occasions de découvrir des talents naissants portant de très beaux textes dans un dialogue avec le propos et les objets des salles qui accueilleront leur performancesPour conclure, les bibliothécaires de Nantes testeront les plus joueurs des visiteurs avec un quiz littéraire et historique : une conclusion joyeuse pour clore un parcours certainement riche en émotions.

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

