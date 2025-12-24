Nocturne #34 – Nuit de la Lecture, Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-21 18:00 – 22:00

Gratuit : oui Entrée libre dans la limite des places disponibles Tout public

À l’occasion des Nuits de la lecture, le musée accueille des histoires de toutes sortes : des troublantes, des rassurantes, de très anciennes et des toutes nouvelles, des tragiques et des comiques… En écho aux objets et au propos du musée, elles seront portées par les jeunes comédiens du Conservatoire de Nantes, défendues par leurs auteurs et racontées par Guenael Boutouillet, défricheur de rentrées littéraires.

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/a-voir-et-a-faire/toute-la-programmation/



Afficher la carte du lieu Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes et trouvez le meilleur itinéraire

