Nocturne à la ferme Saint-Maclou

Nocturne à la ferme Saint-Maclou vendredi 1 août 2025.

Nocturne à la ferme

820 chemin de la Brière Saint-Maclou Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-01 16:00:00

fin : 2025-08-01 22:00:00

Date(s) :

2025-08-01

– Randonnée organisée par Randos Sac à Dos

Départ de la ferme à 17h30 Retour vers 19h

Un apéritif vous attendra à l’arrivée !

Participation 5 € par personne

Infos et réservations au 06 26 53 55 60

Structure gonflable pour les enfants !

-> Les confitures « Les Saveurs du Roumois » et

-> Les fromages de chèvre de la Chevrerie des Colombos seront présents à partir de 16h

Goûter, buvette et restauration sur place avec MamiVane !

Réservation sur www.mamivane.fr

– Randonnée organisée par Randos Sac à Dos

Départ de la ferme à 17h30 Retour vers 19h

Un apéritif vous attendra à l’arrivée !

Participation 5 € par personne

Infos et réservations au 06 26 53 55 60

Structure gonflable pour les enfants !

-> Les confitures « Les Saveurs du Roumois » et

-> Les fromages de chèvre de la Chevrerie des Colombos seront présents à partir de 16h

Goûter, buvette et restauration sur place avec MamiVane !

Réservation sur www.mamivane.fr .

820 chemin de la Brière Saint-Maclou 27210 Eure Normandie +33 6 26 53 55 60

English : Nocturne à la ferme

– Organized by Randos Sac à Dos

Departure from the farm at 5:30 pm ? Return around 7pm

An aperitif awaits you on arrival!

Participation: 5 ? per person

Information and reservations: 06 26 53 55 60

Inflatable structure for children!

-> « Les Saveurs du Roumois » jams and

-> Goat’s cheeses from Chevrerie des Colombos will be on sale from 4pm

Snacks, refreshments and on-site catering with MamiVane!

Reservations at www.mamivane.fr

German :

– Von Randos Sac à Dos organisierte Wanderung

Abfahrt vom Bauernhof um 17.30 Uhr ? Rückkehr gegen 19 Uhr ?

Bei der Ankunft erwartet Sie ein Aperitif!

Teilnahme: 5 ? pro Person

Infos und Reservierungen unter 06 26 53 55 60

Hüpfburg für die Kinder!

-> Die Marmeladen « Les Saveurs du Roumois » und

-> Ziegenkäse von « La Chevrerie des Colombos » sind ab 16 Uhr erhältlich

Snacks, Getränkestand und Verpflegung vor Ort mit MamiVane!

Reservierungen unter www.mamivane.fr

Italiano :

– Passeggiata organizzata da Randos Sac à Dos

Partenza dalla fattoria alle 17.30 ? Ritorno intorno alle 19.00

All’arrivo vi aspetta un aperitivo!

Partecipazione: 5 € a persona

Informazioni e prenotazioni al numero 06 26 53 55 60

Struttura gonfiabile per bambini!

-> Le marmellate « Les Saveurs du Roumois » e il formaggio di capra della Chevrerie des Colombos saranno in vendita

-> Il formaggio di capra della Chevrerie des Colombos sarà in vendita a partire dalle 16.00

Merende, rinfreschi e catering in loco con MamiVane!

Prenotazioni su www.mamivane.fr

Espanol :

– Paseo organizado por Randos Sac à Dos

Salida de la granja a las 17h30 ? Regreso hacia las 19 h

¡Un aperitivo le espera a su llegada!

Participación: 5€ por persona

Información y reservas en el 06 26 53 55 60

¡Estructura hinchable para niños!

-> Mermeladas « Les Saveurs du Roumois » y

-> Queso de cabra de la Chevrerie des Colombos estarán a la venta a partir de las 16 h

Aperitivos, refrescos y catering in situ con MamiVane

Las reservas pueden hacerse en www.mamivane.fr

L’événement Nocturne à la ferme Saint-Maclou a été mis à jour le 2025-07-09 par OT Honfleur-Beuzeville