Nocturne à la patinoire soirée Just Dance Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor Prémanon
Nocturne à la patinoire soirée Just Dance Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor Prémanon mercredi 8 avril 2026.
Nocturne à la patinoire soirée Just Dance
Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 20:00:00
fin : 2026-04-08 22:30:00
Date(s) :
2026-04-08
Envie d’une activité fun en soirée ? En famille ou entre amis, venez patiner le temps d’une soirée et profitez de l’ouverture exceptionnelle de la patinoire de 20h à 22h30.
De 20h à 22h30.
Entrée selon les tarifs en vigueur. Location de patins sur place (du 22 au 50). Possibilité d’apporter ses propres patins.
Accessible aux enfants à partir de 2 ans.
Sans réservation, dans la limite des places disponibles.
Gants obligatoires. Casque non fourni.
Plus d’informations au 03 39 50 80 20 ou via contact@espacedesmondespolaires.org .
Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org
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English : Nocturne à la patinoire soirée Just Dance
L’événement Nocturne à la patinoire soirée Just Dance Prémanon a été mis à jour le 2026-03-23 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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