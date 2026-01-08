Nocturne à la patinoire soirée mousse ! Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor Prémanon

Nocturne à la patinoire soirée mousse !

Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 20:00:00

fin : 2026-02-25 22:15:00

Date(s) :

2026-02-25

Envie d’une activité fun en soirée ? En famille ou entre amis, venez patiner le temps d’une soirée et profitez de l’ouverture exceptionnelle de la patinoire de 20h à 22h30. Ambiance assurée avec des thèmes différents pour chaque soirée.

Ce mercredi, ce sera la tant attendue Soirée mousse ! Tarifs en vigueur à la patinoire. Gants obligatoires sur la glace. Plus d’informations au 03 39 50 80 20 ou via contact@espacedesmondespolaires.org. .

Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org

