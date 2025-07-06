Nocturne à la patinoire soirée Music & lights Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor Prémanon
Nocturne à la patinoire soirée Music & lights Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor Prémanon mercredi 22 avril 2026.
Nocturne à la patinoire soirée Music & lights
Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 20:00:00
fin : 2026-04-22 22:15:00
Date(s) :
2026-04-22
Envie d’une activité fun en soirée ? En famille ou entre amis, venez patiner le temps d’une soirée et profitez de l’ouverture exceptionnelle de la patinoire de 20h à 22h30. Découvrez le patinage dans une ambiance plus intimiste et féérique piste légèrement enfumée reflétant des shows lumineux dans tout l’espace ! Et le tout au rythme de différents styles de musique rock, disco, dance, années 90…
Entrée selon les tarifs en vigueur. Location de patins sur place (du 22 au 50). Possibilité d’apporter ses propres patins.
Accessible aux enfants à partir de 2 ans.
Sans réservation, dans la limite des places disponibles.
Gants obligatoires. Casque non fourni.
Plus d’informations au 03 39 50 80 20 ou via contact@espacedesmondespolaires.org. .
Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org
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English : Nocturne à la patinoire soirée Music & lights
L’événement Nocturne à la patinoire soirée Music & lights Prémanon a été mis à jour le 2026-03-23 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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