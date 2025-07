Nocturne à la piscine Fontaine-Simon

5 Rue de la Ferrière Fontaine-Simon Eure-et-Loir

Début : 2025-07-05 20:00:00

fin : 2025-07-05 23:30:00

2025-07-05

Le Parc Aquatique du Perche à Fontaine-Simon organise une nocturne le 5 juillet de 20h à 23h30. Venez profiter de la fraicheur d’une piscine en soirée.

Tarif unique 5€50

5 Rue de la Ferrière Fontaine-Simon 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 81 88 79

English :

The Parc Aquatique du Perche in Fontaine-Simon is organizing a nocturne on July 5 from 8pm to 11:30pm. Come and enjoy the coolness of a swimming pool in the evening.

Price: 5?50

German :

Der Parc Aquatique du Perche in Fontaine-Simon veranstaltet am 5. Juli von 20:00 bis 23:30 Uhr eine Abendveranstaltung. Genießen Sie die abendliche Kühle eines Schwimmbads.

Einzeltarif: 5?50

Italiano :

Il 5 luglio, dalle 20.00 alle 23.30, il Parc Aquatique du Perche di Fontaine-Simon organizza un evento serale. Venite a godervi il fresco della piscina di sera.

Prezzo del biglietto singolo: 5,50 euro

Espanol :

El Parque Acuático del Perche, en Fontaine-Simon, organiza una velada el 5 de julio, de 20:00 a 23:30 horas. Venga a disfrutar del frescor de la piscina por la noche.

Precio de la entrada individual: 5,50

