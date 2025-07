Nocturne à la piscine municipale Piscine municipale La Motte-Chalancon

Nocturne à la piscine municipale

Piscine municipale 285 chemin de la Piscine La Motte-Chalancon Drôme

Début : Samedi 2025-07-26 19:00:00

fin : 2025-07-26 21:00:00

2025-07-26

Musique, bonne ambiance et repas délicieux préparés par Mary ! Snack, fish and chips ou hot dog.

Piscine municipale 285 chemin de la Piscine La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 55 62 31 71

English :

Music, fun and delicious food prepared by Mary! Snacks, fish and chips or hot dogs.

German :

Musik, gute Stimmung und leckeres Essen, das von Mary zubereitet wird! Snacks, Fish and Chips oder Hot Dogs.

Italiano :

Musica, grande atmosfera e piatti deliziosi preparati da Mary! Snack, fish and chips o hot dog.

Espanol :

Música, buen ambiente y deliciosos platos preparados por Mary Aperitivos, pescado y patatas fritas o perritos calientes.

