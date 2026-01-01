Nocturne à l’abbaye et orgue Avenue de l’Abbaye Pontigny

Nocturne à l’abbaye et orgue

Abbaye Pontigny

Début : 2026-01-23 19:00:00

Au soir du 23 janvier, venez vivre un instant privilégié à l’abbaye à la lueur des lanternes, et prolongé par un instant musical.

La Maison du Jardinier sera ouverte avant et après la visite pour cet événement. Agrémentez votre expérience en savourant un apéritif et/ou dîner au chaud avec des produits locaux et bons.

Au plaisir de vous y retrouver…

Avertissement la visite se déroule dans la pénombre. Elle est déconseillée aux personnes à mobilité réduite, avec des problèmes de vue ou d’équilibre, ainsi qu’aux jeunes enfants. .

Avenue de l'Abbaye Abbaye Pontigny Pontigny 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 03 56 contact@abbayepontigny.com

Nocturne à l'abbaye et orgue

