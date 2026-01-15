Nocturne à l’accrobranche Parcours aventure de l’ Ecureuil Le Chambon-sur-Lignon
Nocturne à l’accrobranche Parcours aventure de l’ Ecureuil Le Chambon-sur-Lignon mercredi 1 juillet 2026.
Nocturne à l’accrobranche
Parcours aventure de l’ Ecureuil Les Barandons Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date :
Début : 2026-07-01 20:00:00
fin : 2026-08-31 00:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Parcours de nuit accompagné par les moniteurs, une expérience unique. Dès 6 ans. Restauration sur place.
Parcours aventure de l’ Ecureuil Les Barandons Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 26 99 77 reymondja@wanadoo.fr
English :
A unique night-time experience accompanied by our instructors. Ages 6 and up. Catering on site.
