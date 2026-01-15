Nocturne à l’accrobranche Parcours aventure de l’ Ecureuil Le Chambon-sur-Lignon

Nocturne à l’accrobranche

Parcours aventure de l’ Ecureuil Les Barandons Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 20:00:00

fin : 2026-08-31 00:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Parcours de nuit accompagné par les moniteurs, une expérience unique. Dès 6 ans. Restauration sur place.

.

Parcours aventure de l’ Ecureuil Les Barandons Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 26 99 77 reymondja@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A unique night-time experience accompanied by our instructors. Ages 6 and up. Catering on site.

L’événement Nocturne à l’accrobranche Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme du Haut-Lignon