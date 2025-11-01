Nocturne Accrobranche Arb’aventure Dénestanville

Nocturne Accrobranche Arb’aventure Dénestanville samedi 1 novembre 2025.

Nocturne Accrobranche Arb’aventure

101 Route de la Mer Dénestanville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 19:00:00

fin : 2025-11-01 23:00:00

Date(s) :

2025-11-01

Venez profiter du Parc Accrobranche en nocturne !

Qui osera entrer dans la forêt de Dénestanville en pleine nuit du 31 octobre et traverser les obstacles perchés entre 3 et plus de 30m de haut ??

Un saut dans le vide depuis 20m ? Un tyrolienne de 250 m ?!

FRISSONS GARANTIS

Lampe frontale obligatoire (vous pouvez aussi en louer une sur place)

Réservation obligatoire !

Places limitées ! .

101 Route de la Mer Dénestanville 76590 Seine-Maritime Normandie +33 6 67 43 43 78 contact@arbaventure.fr

