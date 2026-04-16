Louvemont

Nocturne accrobranche

Camping du buisson Louvemont Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Tout public

A la lumière de votre lampe frontale, redécouvrez les parcours dans une ambiance unique: sensations décuplées, aventure en pleine nature, parcours de nuit, soirée conviviale et originale. Et pour prolonger exceptionnellement la soirée nous ferons

une soirée crêpes salées et sucrées avec boisson sur place. .

Camping du buisson Louvemont 52130 Haute-Marne Grand Est +33 6 46 38 21 50

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English :

L’événement Nocturne accrobranche Louvemont a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne