Nocturne Accrofury Feuguerolles-Bully

Nocturne Accrofury Feuguerolles-Bully vendredi 1 août 2025.

Nocturne Accrofury

Chemin de la Mine Feuguerolles-Bully Calvados

Début : 2025-08-01 19:00:00

fin : 2025-08-01

2025-08-01

Concert live: Les filles de L’Ouest

Bar ouvert et planches apéritives

Profitez des jeux en plein air … ou grimpez dans les arbres jusqu’au coucher du soleil !

Grand final dans le tipi: Loup-Garou à la lueur du feu

Sur réservation

Chemin de la Mine Feuguerolles-Bully 14320 Calvados Normandie +33 2 31 74 19 09 accrofury14@gmail.com

English : Nocturne Accrofury

Live concert: Les filles de L’Ouest

Open bar and appetizers

Enjoy outdoor games … or climb the trees until sunset!

Grand finale in the tipi: Loup-Garou by firelight

On reservation

German : Nocturne Accrofury

Live-Konzert: Les filles de L’Ouest

Offene Bar und Aperitif-Bretter

Genießen Sie die Spiele im Freien … oder klettern Sie bis zum Sonnenuntergang auf die Bäume!

Großes Finale im Tipi: Werwolf im Schein des Feuers

Auf Vorbestellung

Italiano :

Concerto dal vivo: Les filles de L’Ouest

Open bar e tavole per aperitivi

Divertitevi con i giochi all’aperto… o arrampicatevi sugli alberi fino al tramonto!

Gran finale nel Tipi: Loup-Garou al lume del fuoco

Solo su prenotazione

Espanol :

Concierto en directo: Les filles de L’Ouest

Barra libre y tablas de aperitivos

Disfruta de los juegos al aire libre… ¡o súbete a los árboles hasta que se ponga el sol!

Gran final en el tipi: Loup-Garou a la luz del fuego

Sólo con reserva

